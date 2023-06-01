Выступление служебных собак и ярмарка станут хитами всероссийского мероприятия в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления служебных собак под руководством кинологов тюменской полиции и ярмарка-продажа продукции общественных организаций инвалидов, учреждений исполнения наказаний и самозанятых, открывших собственное дело при поддержке службы занятости, обещают стать изюминкой федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Тюменской области 23 июня.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, ярмарка вакансий пройдет на трех крупных площадках Тюменской области и во всех отделениях регионального кадрового центра "Работа России".

"Это масштабное федеральное мероприятие объединило работодателей и соискателей всей страны. Оно призвано решить задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме: обеспечить возможность жителям любого города, района или поселка России найти работу", - подчеркнул руководитель профильного департамента.

Подготовительный региональный этап, который прошел 14-15 апреля в Тюмени и Тобольске, показал себя очень успешно, добавил Александр Сидоров. Его посетили более 2 тыс. жителей региона, в том числе студенты вузов и колледжей.

Кстати, на федеральном этапе ярмарки трудоустройства старшеклассникам, студентам колледжей, техникумов, вузов, выпускникам специалисты кадровых центров помогут спланировать свою карьеру и показать подходящие варианты работы.

"Еще из новшеств – на площадке штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" пройдет отдельное мероприятие по трудоустройству школьников в летнее время, что максимально актуально в каникулярный период", - подчеркнул Александр Сидоров.

Также на ярмарке для соискателей, помимо прочего, будут предложены вакансии работодателей из других населенных пунктов, которые готовы принимать сотрудников вахтовым методом.

Добавим, соискателям, чтобы принять участие во Всероссийской ярмарке вакансий, нужно просто прийти на мероприятие, а работодателям – зарегистрироваться в центре занятости по месту жительства.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Инна Кондрашкина