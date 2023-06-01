Тюменцы могут быстро продать машину или купить запчасти в компании "Гидрач.РФ"

Фото предоставлено ООО «Автозапчасти Гидрач», автор Антон Кузнецов Фото предоставлено ООО «Автозапчасти Гидрач», автор Антон Кузнецов

Продать "проблемную" машину, купить новые или б/у запчасти тюменцы могут с помощью компании "Гидрач.РФ". Авторазбор является самым крупным потребителем битых, кредитных, без документов автомобилей в Уральском федеральном округе. Из регионального игрока "Гидрач.РФ" за короткое время вырос до одного из крупнейших авторазборов России.

"Автолюбители начали обращаться к нам чаще, поскольку стало труднее заказывать оригинальные запчасти на импортные машины. Особенно это касается электрооборудования, кузовных элементов. Иногда товары, которые есть в каталогах интернет-магазинов запчастей, в наличии отсутствуют либо их цена в два или три раза дороже, чем указано на сайте. Популярные официальные дилеры также обращаются к нам за запчастями. Мы их снабжаем кузовными элементами, с помощью которых они ремонтируют автомобили", - сказал директор компании Антон Кузнецов.

Компания покупает машины в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской и других ближайших областях, а также ХМАО и ЯНАО. Специалисты восстанавливают машины с помощью б/у запчастей или разбирают их в случае юридических проблем.

Собственная база деталей постоянно обновляется и содержит более 13 млн позиций. Гибкая система оптовых скидок у поставщиков позволяет компании выкупить запчасти по цене ниже рыночной для того, что бы клиенты не переплачивали. "Гидрач" работает с надежными и проверенными авторазборами по всей России и СНГ.

"Буквально месяц назад у нас открылся стол заказов. Мы можем помочь автолюбителям заказать детали, которых у нас нет в наличии, с других авторазборов, с других городов. Это касается машин с правым рулем, старых японских автомобилей. Отмечу, что в Интернете много мошенников. Мы же работаем по сформированной базе с доверенными партнерами. Соответственно, клиент не рискует своими деньгами. Он может прийти к нам, а мы закажем нужную ему запчасть", - добавил директор компании.

Стандартная гарантия составляет две недели. Что касается иногородних клиентов, их гарантия начинается с момента получения детали в транспортной компании. Также при участии в акциях можно расширить гарантию до одного месяца. Обо всех бонусах можно узнать у менеджеров компании или лично в офисе.

Оплатить выбранные детали можно банковской картой либо наличными в офисе по адресу: ул. Тимофея Чаркова, 8, с. 8. Более подробная информация - по тел.: 8-982-134-46-40.

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Юлия Карандашева