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Дополнительный рейс из Тюмени в Ереван запустили в июне

Общество, 13:52 22 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительный рейс из Тюмени в Ереван ввела компания Utair в июне. Теперь полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Во вторник из Тюмени вылет в 21 час 20 минут, а возвращается в ночь на среду в 1 час 20 минут. В воскресенье самолет летит из Рощино в 7 часов 45 минут, а из Еревана - в 11 часов 45 минут. Время в пути — 4 часа 5 минут.

"Планомерно увеличиваем количество рейсов по популярным летним направлениям, уделяя особое внимание маршрутам из регионов", — рассказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Билеты на рейсы можно приобрести на сайте utair.ru.

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# авиаперевозки , Ереван , Ютейр

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