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Тюменских ученых приглашают на конференцию о современной урбанистике

Общество, 09:34 23 июня 2023

ТРО "Опора России" (архив) | Фото: ТРО "Опора России" (архив)

Молодежная научная конференция "Метрополисы: множественная урбанистика и ее языки описания" состоится в Тюменском госуниверситете с 5 по 7 октября. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 40 лет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники обсудят разные языки описания социальных городских исследований. Как изучают город представители различных социальных наук – историки, антропологи, социологи, географы и другие. Также ученые попытаются ответить на ряд вопросов: действительно ли у всех в городе одно поле или каждый воспринимает город в своей исследовательской оптике; возможна ли урбанистика как особый междисциплинарный дискурс и консистентный язык описания, понятный всем урбанистам.

Организаторов интересуют конкретные исследовательские кейсы, которые реализуются в одной из дисциплин урбанистики – исторической, прикладной, городской антропологии, социологии города или геоурбанистики. Тезисы могут быть посвящены деконструкции исследовательского инструментария или анализу конкретных кейсов и проблематик.

Заявки принимаются до 28 августа включительно. Подробности по ссылке.

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# научная конференция , ТюмГУ , урбанистика , ученые

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