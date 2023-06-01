24 улицы отремонтировали в Тюменском районе к концу июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт на 24 улицах завершили в Тюменском районе в июне. Отметим, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 19 муниципальных образованиях приведут в порядок 103 улицы, чуть больше 49 км дорог.

Об этом глава муниципального образования Светлана Иванова рассказала во время прямого эфира во ВКонтакте.

К реализации всех вопросов, связанных с ремонтом дорог, приступили в Тюменском районе в апреле 2023 года, как только позволили условия. "24 улицы отремонтированы, 32 находятся в работе. Остальными объектами подрядчики займутся согласно производственному плану", — сказала Светлана Иванова.

Также в муниципалитет идет текущий ремонт дорог, которые приходят в ненадлежащее состояние. В 2023 году таких улиц насчитывается 12, это чуть больше 6 км пути. Один объект уже отремонтирован, еще семь находятся в работе.

Серьезное направление в Тюменском районе - вопрос строительства дорог на новых площадках ИЖС. На нем Светлана Иванова остановилась отдельно. "Район динамично развивается. Он быстро растет как по численности проживающих, так и по количеству дорог, всей инфраструктуры. Невозможно сделать все и сразу. Нет такого количества людей, которые могли бы одновременно прийти и построить более 400 километров за одно лето. Исходя из этого несколько лет назад мы пришли к тому, что надо сделать рейтинг и двигаться согласно нему. Сегодня существуют два подхода. В рейтинг № 1 вошли площадки для многодетных, во второй рейтинг попали практически все частные площадки", — рассказал глава Тюменского района.

На сегодняшний день строительство дорог в Тюменском районе ведется по методике № 1. В 2022 году рабочие зашли на четыре площадки. Так, начали строить дороги в Горьковке. Сюда входит и создание тротуаров, и налаживание освещения. Также дороги строят в поселках: Новотарманский, Винзили и Решетниково. В 2023 году эти работы планируют завершить.

"Как только завершится работа по обозначенным объектам, при формировании бюджета на 2024 год, согласно рейтингу, рассмотрят и другие площадки. По рейтингу № 2 сделаны проектно-сметные документации. Получены экспертизы. На 2024 год сделаны заявки на строительство дорог по второму рейтингу. Надеемся, что мы продолжим обустраивать дороги по рейтингу № 1 и приступим ко второму направлению", — добавила глава Тюменского района.

Также в Тюменском районе ремонт затронет остановочные комплексы. Три таких объекта начнут приводить в порядок в Кулаковском МО. Также остановочные комплексы поставят в Богандинке и Успенке.

Инна Пахомова