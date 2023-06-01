Тюменские студенты стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады по юриспруденции

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Шесть студентов ТюмГУ стали победителями и призерами Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции, которая прошла в Уральском государственном юридическом университете им. В. Ф. Яковлева. Участие приняли более 70 человек из 11 профильных вузов.

Финальный тур проходил в ставшем привычным для участников и членов жюри цифровом формате в два этапа. На первом участникам предстояло выполнить 50 тестовых заданий по 11 учебным дисциплинам юридического профиля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На втором этапе студенты выполняли практические задания, имевшие проблемный характер и направленные не только на выявление глубины теоретических знаний, но и на оценку степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций участников

Студенты Института государства и права ТюмГУ продемонстрировали высокий уровень подготовки, отлично справившись с олимпиадными кейсами. В результате победителем в номинации "Административное право" стала Анастасия Емелина, в номинации "Конституционное право" - Ярослав Бобков, в номинации "Теория государства и права" – Дмитрий Каукин, в номинации "Уголовный процесс" – Анастасия Александрова. Второе место в номинации "Гражданский, арбитражный процесс" занял Илья Подолинский, а в номинации "Международное право. Интеграционное право" – Ирина Гулидова.

Напомним, в этом году в ТюмГУ открывается новый профиль бакалавриата по юриспруденции – Legal Tech - юрист. В соответствии с запросами высокотехнологичных отраслей программа нацелена на подготовку юристов, способных эффективно справляться с глобальными технологическими вызовами.