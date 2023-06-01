Шесть тюменских ветеранов получат помощь в июне на средства счета "Победа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

85 тыс. рублей с благотворительного счета "Победа" распределили члены специальной комиссии администрации Тюмени в июне. Поддержку окажут шести нуждающимся ветеранам. Средства пойдут на покупку бытовой техники, продуктов питания, предметов обихода и других вещей, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Кроме этого специалисты отдела по социальной работе администрации Тюмени поздравили 11 ветеранов-юбиляров. В мае поздравления со 100-летием принимал один юбиляр, с 95-летием поздравили 9 именинников, еще одного — с 90-летием.

Напомним, помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывают через благотворительный счет "Победа" Тюменского городского совета ветеранов войны и труда. Перечислить любую сумму могут жители города, коллективы предприятий, учреждений, общественные и коммерческие организации.

Перечислить деньги на благотворительный счет "Победа" можно по реквизитам, опубликованным по ссылке. Назначение платежа — добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (3452) 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.