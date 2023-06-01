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Около 40 участников выступят на чемпионате Тюменской области по служебному собаководству

Общество, 16:42 22 июня 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 40 участников со своими воспитанниками выступят на чемпионате Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству, который пройдет в Тюмени на стадионе ГАУ Северного Зауралья 24 и 25 июня.

Кроме представителей областного центра ожидаются гости из Омска, Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска. Они выступят вне зачета, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Это традиционные соревнования, и, несмотря на то, что в регионе спортивно-прикладным собаководством занимается пока не так много людей, в этом году заявилось больше участников, чем ранее. Причем будут собаки разных пород. Большая часть – это немецкие овчарки, но есть также бельгийские овчарки, ротвейлеры, доберманы, лабрадоры, и даже маламут – достаточно экзотическая порода для дрессировки. Выступят и небольшие породы – цвергпинчер и цвергшнауцер", - сказал президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.

В первый соревновательный день пары покажут свои умения в рамках общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. Во второй день турнира судьям продемонстрируют международные виды дрессуры, которые включают три раздела: "следовая работа", "послушание" и "защита".

Победителей и призеров наградят грамотами и медалями, а участникам, которые выполнят нормативы, присвоят соответствующие разряды.

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# дрессировка , собаки

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