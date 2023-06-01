  • 22 июня 202322.06.2023четверг
  • USD84,2467
    EUR92,0014
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер северо-западный

На железнодорожном вокзале в Тюмени пройдут антитеррористические учения

Общество, 13:30 22 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антитеррористические учения пройдут в Тюмени на железнодорожном вокзале 23 июня. В них будут задействованы сотрудники ФСБ России, ФСО, полиция, Росгвардия, а также МЧС России и работники экстренных служб.

Как рассказали в управлении ФСБ России по Тюменской области, мероприятие нацелено на отработку практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации возможных последствий.

Также эксперты проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами. Жителей Тюмени и гостей города просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вокзал , РУФСБ России по Тюменской области , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 22.06.2023Эксперт оценила участие губернатора Александра Моора в открытии виртуального концертного зала в Заводоуковске
13:52 22.06.2023Дополнительный рейс из Тюмени в Ереван запустили в июне
13:41 22.06.2023Туристы, посетившие Тюменскую область, приезжают повторно
13:30 22.06.2023На железнодорожном вокзале в Тюмени пройдут антитеррористические учения