На железнодорожном вокзале в Тюмени пройдут антитеррористические учения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антитеррористические учения пройдут в Тюмени на железнодорожном вокзале 23 июня. В них будут задействованы сотрудники ФСБ России, ФСО, полиция, Росгвардия, а также МЧС России и работники экстренных служб.

Как рассказали в управлении ФСБ России по Тюменской области, мероприятие нацелено на отработку практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации возможных последствий.

Также эксперты проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами. Жителей Тюмени и гостей города просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.