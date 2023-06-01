Флору и фауну предложили нарисовать тоболякам на конкурс эскизов проекта "Формула искусства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Флора и фауна родного края" стала темой конкурса эскизов стрит-арт проекта "Формула искусства" в Тобольске. Работы горожан принимаются до 15 июля, сообщили организаторы.

Рисунок победителя будет перенесен на фасад дома №10 на ул. 4-я Северная. Принять участие можно в двух возрастных категориях: от четырех до 17 лет и от 18 до 55 лет. Каждый получит диплом участника, а авторы лучших рисунков - ценные призы.

Для участия нужно заполнить анкету, нарисовать эскиз в шаблоне и прислать на почту: konkurs@formulai.ru.

Отметим, в 2023 году "Формула искусства" пройдет сразу в четырех городах: Тобольск, Свободный, Пермь, Нижнекамск. Для каждого населенного пункта определена своя тема.

Конкурс эскизов стрит-арт проекта проводит команда профессиональных художников RASKRASIMVSЁ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.