Капсулу времени заложили в основание международного терминала в Рощино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капсулу времени заложили в основание будущего терминала международного аэропорта Рощино в Тюмени 23 июня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор Рощино Игорь Лужбин и директор Новапорт Сергей Рудаков подписали письмо потомкам и положили его в капсулу времени.

Отметим, реконструкция аэровокзального комплекса проходит в три этапа. Первый продлится до декабря 2024 года. Полностью завершить ее планируется до 2027 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал начатую реконструкцию аэропорта своевременной.

"Туристы, предприниматели, другие пассажиры, которые прилетают в Тюмень, первым видят здание аэровокзала. От того, какое впечатление оно на них произведет, многое зависит. Сегодня стоит вопрос, чтобы с учётом динамики роста пассажиропотока адекватно ответить на этот вызов и создать условия для перелетов внутри страны и зарубежных. Поэтому я благодарен нашим партнёрам, что они на этот шаг пошли. Инвестиций больше 15 миллиардов рублей и они частные - ни рубля бюджетных. Это очень своевременный проект", - подчеркнул глава региона.

Добавим, после реконструкции международный терминал Рощино сможет обслуживать до 4 млн пассажиров в год. Пропускная способность аэропорта увеличится с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь — до 46 тыс. кв. м. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, из них 11 на международных воздушных линиях.

Реконструкцию Рощино планируется выполнить без остановки работы аэропорта.

Оксана Корнеенкова