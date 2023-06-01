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Жители Тюмени могут узнать свой ВИЧ-статус в мобильной лаборатории

Общество, 08:42 26 июня 2023

Центр профилактики и борьбы со СПИД

Мобильная лаборатория, где горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени 28 и 30 июня.

Как сообщили в областном центре профилактики и борьбы со СПИД, 28 июня тюменцев ждут на Цветном бульваре, а 30 июня – на парковке у здания по ул. Олимпийская, 10/1. Время работы – с 17 до 19 часов.

В мобильной лаборатории жители Тюмени смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца. Результат станет известен в течение пяти минут. При этом не потребуется никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех.

Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД также ответят на вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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