Владельцы угнанных автомобилей могут быть освобождены от налога на транспортные средства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владельцы автомобилей, находящихся в розыске, могут быть освобождены от налога на транспортные средства. Это одно из новшеств законопроекта "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики), рассмотренного Госдумой в первом чтении.

"Предусматривается обязанность налогового органа запрашивать в органах внутренних дел сведения, подтверждающие, что транспортное средство находится в розыске в течение определенного периода или что транспортное средство, розыск которого прекращен, не возвращено лицу, на которое оно зарегистрировано. Это позволит свести к минимуму эпизоды начисления налога на находящиеся в розыске автомобили", - пояснил первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

В целом законопроект, по его словам, направлен на совершенствование налогового администрирования, на повышение доходов бюджета в результате действия более четких норм международного налогообложения, НДС, налога на прибыль организаций, НДФЛ, имущественных налогов, специальных налоговых режимов, государственных пошлин, страховых взносов.

Так, например, гражданам предоставляется возможность получить в упрощенном порядке социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, медицинские услуги, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги, а также право на получение стандартного налогового вычета, если на обеспечении налогоплательщика находятся дети или признанные недееспособными подопечные.

Для индивидуальных предпринимателей устанавливается право использования личного кабинета налогоплательщика, что значительно упростит их взаимодействие с налоговой службой. Кроме того, для предпринимателей уточняется порядок возмещения НДС и акцизов с учетом перехода на электронную банковскую гарантию.

Обеспечивается защита интересов тех, кто работает "на удаленке". По вознаграждениям дистанционных работников, работающих по договору с российскими организациями и с обособленными подразделениями иностранных организаций в нашей стране, предлагается установить такие же ставки НДФЛ, как для налоговых резидентов в России – то есть 13% и 15% по доходам свыше 5 млн рублей.

Аналогичные условия создаются и для налогоплательщиков, которые выполняют работы в сети "Интернет" с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных на территории России информационных систем и комплексов программно-аппаратных средств. Ставки НДФЛ действуют в случаях, когда доходы получены на счет в банке на территории РФ или выплачены российскими организациями и предпринимателями, обособленными подразделениями иностранных организаций в РФ.

Законопроектом предлагается ряд нововведений, направленных на поддержку добросовестных застройщиков и защиту прав граждан при решении "квартирного вопроса". Так, при продаже жилого помещения, приобретенного семьями с детьми с использованием средств господдержки, налоговая база будет определяться с учетом произведенных расходов на его покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности на данное жилое помещение.

Освобождаются от налогообложения НДС услуги застройщика, оказываемые на основании договора участия в долевом строительстве жилых и нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов. Исключается применение повышающего коэффициента при исчислении земельного налога при наличии договора о комплексном развитии застроенной территории.

"Эти и ряд других нововведений будут способствовать улучшению условий жизни граждан и условий для ведения бизнеса в нашей стране", - подчеркнул Александр Ремезков.