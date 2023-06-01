Бизиборды для Дома малютки создадут тюменцы на Дне молодежи

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Игрушки для развития мелкой моторики для Дома малютки создадут гости тематического фестиваля "Станция молодежная", который пройдет в Тюмени 24 июня. Готовые бизиборды передадут в региональный специализированный дом ребенка и региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Мастер-класс проведет команда проекта "От сердца к сердцу" с 15 часов 30 минут до 18 часов 30 минут.

"Наша молодежь готова совершать социально полезные дела и менять регион к лучшему. Мы решили показать горожанам, насколько просто быть соучастными — протягивать руку помощи нуждающимся и оставаться человечными друг к другу. Поэтому на фестивале можно не только приятно и непринужденно провести время, но и присоединиться к благотворительности", — рассказала руководитель фестиваля "Станция молодежная" Мария Чумак.

Также все желающие в 18 часов 40 минут могут поучаствовать в забеге "Морская миля" в поддержку фильма о Владиславе Крапивине. Тюменцы пробегут дистанцию равную одной миле — 1 тыс. 875 м. Одно из обязательных условий для участия — внесение свободного доната на краудфандинговой платформе Planeta.ru. При этом необходимо пройти регистрацию, в том числе на месте в день проведения.

На фестивале будут работать еще четыре тематические площадки. На "Платформе событий" горожане поучаствуют в театральных перформансах и посмотрят хореографические постановки, на "Платформе общения" всех желающих ждут на языковом триатлоне и юморсходке. На "Платформе игры" пройдут турниры по настольным играм, квизы и эстафета спасателей, а на "Платформе созерцания" состоятся виртуальные выставки, мини-маркет современного искусства и мастер-классы.

За активное участие посетители получат джутовые веревочки, обменяют их на порядковые номера и присоединятся к розыгрышу призов от партнеров.

Подробную афишу со всеми мероприятиями фестиваля можно увидеть на сайте станция-молодежная.рф.