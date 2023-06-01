Населенные пункты Тюменской области с численностью более 100 человек обеспечат широкополосным Интернетом

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Широкополосным Интернетом обеспечат населенные пункты Тюменской области с численностью более 100 человек к 2030 году. Об этом соощает информационный центр правительства региона.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, в России в течение 7 следующих лет необходимо до 97 % поднять долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Правительство РФ разработало проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи,

"С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем 1000 социально значимых объектах. Это ФАПы, школы, сельские администрации. Жители получили возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде", напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области строятся базовые станции для сети 4G с целью обеспечения малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к Сети. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона. В регионе завершен процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях. Широкополосный интернет есть в 80 % домохозяйств.