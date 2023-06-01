  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Населенные пункты Тюменской области с численностью более 100 человек обеспечат широкополосным Интернетом

Общество, 13:58 23 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Широкополосным Интернетом обеспечат населенные пункты Тюменской области с численностью более 100 человек к 2030 году. Об этом соощает информационный центр правительства региона.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, в России в течение 7 следующих лет необходимо до 97 % поднять долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Правительство РФ разработало проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи,

"С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем 1000 социально значимых объектах. Это ФАПы, школы, сельские администрации. Жители получили возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде", напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюменской области строятся базовые станции для сети 4G с целью обеспечения малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к Сети. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона. В регионе завершен процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях. Широкополосный интернет есть в 80 % домохозяйств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Интернет , цифровизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 23.06.2023Тюменский поэт Евгений Акулич выпустил песню об улице Дзержинского
14:42 23.06.2023Собаки Тюменской таможни 62 раза унюхали "запрещенку" в 2023 году
14:31 23.06.2023В Нижнетавдинском районе отремонтировали более 2 км дорог
14:09 23.06.2023Жителям Тюменской области разрешили купаться еще в двух озерах 