В Тюмени открыли высшую школу цифровых технологий

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Высшую школу цифровых технологий открыл Тюменский индустриальный университет. Будущих студентов ждет гибридный формат обучения, большое количество практики и совместные проекты с ведущими предприятиями региона, сообщает пресс-служба вуза.

Создание Высшей школы, где займутся подготовкой специалистов в сфере информационных технологий, стало ответом на вызовы современного мира, рассказал ее руководитель Андрей Сидоров.

"Сейчас остро стоит вопрос об импортозамещении в IT-сфере, и специалистов для этой области нужно готовить по-другому. Это должен быть качественно новый уровень, - считает он. – В школе цифровых технологий мы исходим из философии: ничему нельзя научить, можно только научиться, поэтому меняем формат подготовки. В нашей школе мы используем перевернутую модель обучения, при которой студент самостоятельно изучает лекционный материал и отрабатывает на практике вместе с преподавателем. Начиная со второго семестра, первокурсники будут участвовать в проектах с предприятиями-партнерами, решая задачи, которые раньше они начинали выполнять только после окончания вуза".

Такая модель позволит студентам быстро погрузиться в специальность и трудоустроиться на ведущие предприятия региона, начиная со 2-3 курса обучения. Среди компаний-партнеров Школы – "Е-Софт", "Креатив", "ТюмБИТ", "Страна Девелопмент", "Хост", а также крупные нефтегазодобывающие, транспортные, торговые и другие предприятия.

Максимальное количество теоретического материала студент будет осваивать онлайн, а затем получать практическое задание: написать программу, разработать модуль, структурировать и проанализировать информацию. При этом на протяжении всего процесса обучающихся сопровождают педагоги, менторы, тьюторы, представители предприятий.

"Важно понимать, кто такой ИТ-специалист, какие задачи он решает. Программирование – это инструмент, которым должны владеть все айтишники. А дальше нужно уметь интерпретировать данные, делать их полезными для принятия управленческих решений, для управления механизмами, устройствами – вот эти задачи специалист по информационным технологиям и решает в зависимости от профиля. Чем лучше специалист умеет обращаться с данными, тем он ценнее", - отмечает Андрей Сидоров.

Базовыми предметами для обучающихся ВШЦТ будут информатика, программирование, проектная деятельность, а также такие прикладные дисциплины, как базы данных, искусственный интеллект, машинное обучение, администрирование и сопровождение информационных систем.

Абитуриенты могут поступить на одно из семи направлений бакалавриата: автоматизированные системы обработки информации и управления, информационные системы и технологии в геологии и нефтегазовой отрасли, искусственный интеллект и программирование и другие.

Получить дополнительную информацию и задать вопросы можно в Telegram-канале "ВШЦТ Абитуриент" и по телефону +7 (3452) 28-30-66.