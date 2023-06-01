900 пациентов обследовали на аппарате высокоинтенсивной магнитотерапии в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

900 пациентов областной больницы № 23 в Ялуторовске прошли обследования на новом аппарате высокоинтенсивной магнитотерапии. Оборудование появилось в медучреждении три месяца назад, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам заведующего неврологическим отделением первичного сосудистого отделения Дмитрия Плотникова, этот электромагнитный стимулятор глубоких тканей применяется как при острых процессах, так и при хронических болевых синдромах – для их купирования.

"Под воздействием высокоинтенсивного магнитного поля улучшается трофика питания тканей мышечной и костной структур, что способствует лучшему восстановлению пациентов", - пояснил он.

Оборудование очень просто в использовании. Медицинской сестре по физиотерапии достаточно выбрать нужное заболевание из списка, определить зону воздействия, установить режим и включить. Управление осуществляется через сенсорную панель.

Аппарат поступил в больницу в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".