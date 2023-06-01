Чем есть риск заболеть из-за промокших ног, рассказал тюменский врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Длительное пребывание в промокшей обуви на улице в прохладную погоду может привести к неприятным последствиям для здоровья. Что именно может произойти, если вовремя не принять меры, рассказал руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин.

В первую очередь это повышает риск простудных заболеваний. При переохлаждении стоп кровеносные сосуды ног сужаются. Из-за циркуляции охлажденной крови локальный спазм превращается в системный. Капилляры спадаются повсеместно, чтобы уменьшить теплоотдачу и стабилизировать температуру тела. А это ведет к снижению местного иммунитета.

У людей с ослабленным иммунитетом переохлаждение способно вызвать бронхит, пневмонию, спровоцировать пиелонефрит, цистит, простатит и обострение хронических заболеваний.

Разумеется, промокшая обувь не сразу ведет к таким последствиям. Необходимо длительное воздействие влаги, чтобы значительно охладить ноги и запустить каскад событий.

Если вы чувствуете, что ноги промокли, нужно как можно скорее переобуться, сменить носки на сухие и помассировать стопы для восстановления кровообращения. Если нет возможности сделать это сразу, попытайтесь предотвратить переохлаждение — выпейте горячий чай или бульон, чтобы повысить общую температуру.

Особенно важно не допускать промокания ног людям, страдающим от сердечной недостаточности, тромбофлебита и варикозного расширения вен. При этих состояниях кровоток в нижних конечностях уже нарушен, и переохлаждение повышает риск тяжелых осложнений, пишет "КП-Тюмень".