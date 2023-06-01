  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Столетний юбилей отмечает жительница Викуловского района Федора Суздалева

Общество, 19:35 23 июня 2023

ИИЦ "Красная звезда" | Фото: ИИЦ "Красная звезда"

Столетний юбилей празднует жительница Викуловского района Федора Суздалева 23 июня. День рождения женщина встречает в кругу семьи. У нее двое детей, четыре внука, восемь правнуков и четыре праправнука.

Федора Даниловна родилась в селе Ермаки Викуловского района. В 1948 году вышла замуж за Александра Макаровича Суздалева из большой работящей семьи. Вместе они прожили 53 года, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# юбилей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 23.06.2023Столетний юбилей отмечает жительница Викуловского района Федора Суздалева
19:01 23.06.2023Тюменцев просят не забывать о правилах пожарной безопасности, несмотря на отмену особого противопожарного режима
18:43 23.06.2023В Тюмени для участников встречи "Голос женского бизнеса" проведут розыгрыш сертификатов
18:32 23.06.2023900 пациентов обследовали на аппарате высокоинтенсивной магнитотерапии в Ялуторовске