Столетний юбилей отмечает жительница Викуловского района Федора Суздалева

| Фото: ИИЦ "Красная звезда" | Фото: ИИЦ "Красная звезда"

Столетний юбилей празднует жительница Викуловского района Федора Суздалева 23 июня. День рождения женщина встречает в кругу семьи. У нее двое детей, четыре внука, восемь правнуков и четыре праправнука.

Федора Даниловна родилась в селе Ермаки Викуловского района. В 1948 году вышла замуж за Александра Макаровича Суздалева из большой работящей семьи. Вместе они прожили 53 года, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.