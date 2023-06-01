Карантин по бешенству отменяют в селе Ильинка Казанского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных на территории села Ильинка Казанского района отменят с 25 июня. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

Напомним, что ограничительные мероприятия в селе Ильинка действовали с 5 мая 2022 года. На это время там запрещены проведение ярмарок, выставок, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.