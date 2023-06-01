Есенгалий Ибраев: сейчас не время устраивать разборки и междоусобицы

| Фото: с личной страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте | Фото: с личной страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте

Сейчас не время устраивать разборки и междоусобицы. Разобщенность только на руку противникам России.

Такое мнение высказал президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев, комментируя обращение президента Владимира Путина 24 июня.

"Президент России дал однозначную оценку происходящим событиям. Если те силы, которые сегодня устроили вооруженный мятеж, считают себя патриотами, то должны немедленно остановиться и выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Мы вместе, как и наш президент, сделаем все, чтобы сохранить единство нашей страны", - сказал он.

Есенгалий Ибраев напомнил, что особенность нашего национального характера – это укрепление сплоченности во времена испытаний. "Так будет и сейчас. Мы - не дрогнем", -подчеркнул он.

Сила российского народа - в единодушии и непримиримости по отношению ко всем, кто покушается на нашу общность и ставит под сомнение нашу веру в Россию, добавил Есенгалий Ибраев.