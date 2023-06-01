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Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью

Общество, 14:12 24 июня 2023

mil.ru

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку.

"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.

Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.

"Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации", - говорится в обращении Минобороны.

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