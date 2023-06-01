Директор филиала центра "Воин" считает, что президент делает все во благо своего народа и Отечества

| Фото: сообщество «Аванпост» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество «Аванпост» | Тюмень" ВКонтакте

Президент России Владимир Путин - гарант Конституции и лично отвечает за каждого гражданина страны. Поэтому принятые им меры и решения только во благо своего народа и Отечества. В данной ситуации его решение единственное верное.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал директор филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Тюменской области Игорь Ревякин, комментируя обращение президента РФ к соотечественникам.

"Это очередное испытание. Думаю, что причины произошедшего установят правоохранительные органы. А наша задача сейчас – ситуацию пережить, перебороть, переломить и сделать так, чтобы подобного больше не повторилось", - подчеркнул он.

В своем обращении к россиянам по поводу ситуации вокруг руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина президент Владимир Путин назвал предателями тех, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей. И заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Напомним, глава государства отметил также, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание. Вооруженным силам России дан приказ о нейтрализации организаторов мятежа.

Инна Кондрашкина