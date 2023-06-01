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Ольга Загвязинская: недопустимо выступать с оружием в руках против своего народа

Общество, 16:33 24 июня 2023

Общественной палаты Тюмени | Фото: Общественной палаты Тюмени

Как прокурорский работник в отставке с 30-летним стажем, я полностью поддерживаю президента Российской Федерации Владимира Путина, поделилась председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская.

Напомним, что 24 июня президент России Владимир Путин высказался о военном мятеже группы "Вагнер", назвав случившееся предательством. О возбуждении уголовного дела против главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина в связи с попыткой организации вооруженного мятежа сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

"Мы не знаем до конца, что произошло между Вооруженными Силами РФ и ЧВК "Вагнер", - отметила Ольга Загвязинская. - Но, в любом случае, ни при каких обстоятельствах недопустимо выступать с оружием в руках против своего народа".

В обращении к россиянам президент Владимир Путин подчеркнул, что власти не дадут повториться расколу в России. "Мы защитим народ. Любая смута - смертельная угроза нашему народу, наши действия будут жесткими", - сказал глава страны.

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# Общественная палата , Ольга Загвязинская

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