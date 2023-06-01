В Тюмени проходит фестиваль "Станция молодежная"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Фестиваль "Станция молодежная" проходит в День молодежи на у "Конторы пароходства" 24 июня. Мероприятие развернулось на пяти тематических площадках. Главный посыл события — показать жителям города, что Тюменская область — место для самореализации возможностей.

"Здесь объединилось большое количество тюменской молодежи. Я считаю, что эта ситуация, которая сейчас происходит, показывает настолько мы готовы к любым вызовам, насколько мы едины, что мы сплоченный народ", — сказал корреспонденту "Тюменской линии" куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Организаторами мероприятия выступили молодежные пространства и сообщества региона. На "Платформе игры" команда "Моей территории" и Интеллектуального движения организовала турниры по настольным играм, квизы и эстафету спасателей. "Контора пароходства" ждет тюменцев на виртуальные выставки, мини-маркет современного искусства и мастер-классы от создателей. Театральный центр "Космос" подготовил театральные перформансы, хореографические постановки и тихую дискотеку.

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

"Вечером всех приглашаем на импровизационное шоу. Зрителей будут вовлекать в импровизацию. В целом, мы подумали, что нужно задействовать все наши направления. У нас есть студенческие и профессиональные сообщества и одно из флагманов - импровизация. Также у нас работает стенд. Там представлены органы чувств, которыми воспринимают зрители наши спектакли. Все дело в том, что у нас много экспериментальных постановок, которые можно услышать, увидеть, потрогать, почувствовать и попробовать на вкус", — поделилась руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Студсовет на "Платформе общения" подготовил юморсходку и языковой триатлон, где молодежь на английском языке сможет поговорить с иностранными студентами.

"Еще у нас ребята заполняют анкету по типу, как мы делали это в детстве, но тут они пишут, как видят молодежную политику региона", — сказала организатор площадки Дания Степанова.

На "Платформе встречи" тюменцы мастерят бизборды для ребят из Дома малютки и центра "Семья". А в 18 часов 40 минут все желающие могут поучаствовать в забеге "Морская миля" в поддержку фильма о Владиславе Крапивине. Тюменцы пробегут дистанцию равную одной миле — 1 тыс. 875 метров. Одно из обязательных условий для участия — внесение свободного доната на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Также необходимо пройти регистрацию на месте в день проведения.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За активное участие посетители получают джутовые веревочки, обменивают их на порядковые номера, а в конце события среди участников разыграют призы от партнеров. Фестиваль завершится в 21 час.

Отметим, "Станция молодежная" проходит также в Тобольске и Ишиме.

Виктория Макарова