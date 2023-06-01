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Тюменский совет ветеранов выразил поддержку президенту Российской Федерации

Общество, 17:06 24 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной совет ветеранов поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина и призывал россиян объединиться. Обращение подписали председатель совета Степан Киричук, первый заместитель председателя ТОО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Моторин и остальные члены организации.

"Сейчас наше единство и сплоченность проходят проверку на прочность. Но мы, Тюменский областной совет ветеранов, знаем, что наша многонациональная и многоконфессиональная страна сейчас сильна как никогда и наш народ способен отличить правду от лжи", - отмечают тюменские ветераны.

"Мы, люди, которые свою жизнь положили на то, чтобы наш регион рос и процветал, видим справедливость и правильность принимаемых руководством страны решений и поддерживаем их. Призываем всех наших соотечественников сплотиться, встать плечом к плечу, работать еще лучше. Правда за нами!", - отмечено в обращении.

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# Совет ветеранов , Степан Киричук

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