Тюменский совет ветеранов выразил поддержку президенту Российской Федерации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной совет ветеранов поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина и призывал россиян объединиться. Обращение подписали председатель совета Степан Киричук, первый заместитель председателя ТОО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Моторин и остальные члены организации.

"Сейчас наше единство и сплоченность проходят проверку на прочность. Но мы, Тюменский областной совет ветеранов, знаем, что наша многонациональная и многоконфессиональная страна сейчас сильна как никогда и наш народ способен отличить правду от лжи", - отмечают тюменские ветераны.

"Мы, люди, которые свою жизнь положили на то, чтобы наш регион рос и процветал, видим справедливость и правильность принимаемых руководством страны решений и поддерживаем их. Призываем всех наших соотечественников сплотиться, встать плечом к плечу, работать еще лучше. Правда за нами!", - отмечено в обращении.