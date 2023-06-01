В Тюмени на передвижной стендовой выставке представили историю Транссиба

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие передвижной стендовой выставки "Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых" состоялось в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 24 июня.

Начало строительству легендарной Транссибирской магистрали положил цесаревич Николай, сын императора Александра III. Он в присутствии 300 человек на месте закладки Уссурийского участка будущего Транссиба и Владивостокского железнодорожного вокзала 19 мая 1891 года собственноручно лопатой наложил в тачку землю и отвез ее на полотно будущей железной дороги.

"Благодаря реализации проекта по строительству Транссибирской магистрали Россия стала связанной страной, появились новые возможности для развития. 110 лет назад железная дорога прошла через Тюмень, и это определило роль нашего города, нашей области в судьбе нашей страны", - сказал первым гостям экспозиции губернатор субъекта Александр Моор.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что выставка направлена на просветительство, новое открытие истории России. А передвижной формат выставки позволит экспонировать ее во всех муниципалитетах Тюменской области.

На первой экскурсии в музее Словцова посетителям рассказали, как проходило создание Великого Сибирского пути и повлияло на развитие и освоение природных богатств. Наглядно продемонстрировали создание в рекордные сроки самой длинной железной дороги в мире посредством успешного решения грандиозных инженерных и социальных задачах, стоявших перед Российской империей. Объяснили экономическую и стратегическую важность Транссиба, который обеспечил преодоление огромных расстояний без использования паромных переправ и железнодорожные выходы из Европы к тихоокеанскими портами и железнодорожным путям в Азию.

"Мы не должны забывать, что непрерывность исторической памяти есть залог нашего будущего успеха, благополучия нашей страны", - подчеркнула председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождения милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После экскурсии своими эмоциями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась переехавшая год назад в Тюмень из Нижневартовска Мария Юркова.

"Горжусь тем, что я живу в Тюменской области. Понимание того, что в нашем регионе добывается нефть, здесь живут люди, которые двигают нашу планету, которые смогли объять нашу необъятную страну, дает осознание великой мощи России в целом. Сложно было построить такую махину, как Транссибирская магистраль, но еще сложнее сохранять, приумножать, поддерживать и развивать. Думаю, что и дальше нас ждет только хорошее и светлое, но для этого должен постараться каждый", - подчеркнула она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мария Юркова поблагодарила организаторов выставки и добавила, что такие важные познавательные мероприятия, посвященные истории государства, должны проходить чаще и охватывать разновозрастную аудиторию.

Уникальная экспозиция пойдет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке.

Выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО при поддержке ИВИ РАН. Экспонируется при поддержке ОАО "РЖД".

Инна Кондрашкина