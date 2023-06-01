59 бюджетных мест на 7 направлениях предлагает Школа перспективных исследований ТюмГУ

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59 бесплатных мест на 7 направлений подготовки предлагает абитуриентам Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета. Необходимо предоставить результаты по трем ЕГЭ: два из них — это английский и русский язык, а третий экзамен зависит от направления подготовки.

Для направлений "Экономика" и "Прикладная информатика" это математика, "Философия" и "Социология" — обществознание, "Международные отношения" и "Искусства и гуманитарные науки" — история, "Медиакоммуникации" — литература.

Сроки подачи документов и другие подробности по ссылке.