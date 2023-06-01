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Кулинарные поединки и мастер-классы проводят на Сабантуе в деревне Тураева

Общество, 15:53 25 июня 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Кулинарные поединки, мастер-классы и соревнования проводят в рамках празднования областного Сабантуя в дер. Тураева Тюменского района 25 июня.

На праздник съехались делегации из Аромашевского, Вагайского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Ялуторовского, Тюменского районов, Заводоуковского городского округа, Тюмени и Тобольска.

Около 20 человек прибыли в составе делегации Тобольского района. Это представители пос. Надцы, дер. Нижние Аремзяны и Ирек. Гости из Тобольского района развернули подворье сибирских татар, где представили старинные костюмы и современную интерпретацию нарядов. В палатке реконструировали национальную комнату с детской люлькой – это тоже старый экспонат.

Здесь же мастерицы из пос. Надцы замешивали тесто для баурсаков. "По этому рецепту пекут только в Тобольском и Вагайском районах. Сибирский баурсак – это бренд Тобольского района. Сегодня мы проводим мастер-классы по их выпеканию", – сказала заместитель директора Тобольского районного дома культуры Елена Евсеева.

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В рамках Сабантуя организовали и кулинарные баттлы. Участницы готовили свои национальные блюда, затем жюри оценивало их работы и присуждало места. "Многие хозяйки делали сибирские перемячи. Вообще татарская кухня богата разновидностью кулинарных изделий: это баурсаки, шаньги, рыбные пироги", – добавила руководитель клубного формирования "Мон и аккош" Акияровского сельского клуба Ачиля Сагидуллина.

В других палатках представили музейные экспозиции. В одной из них с помощью предметов быта из Ембаевского музея воссоздан дом сибирских татар. Неподалеку можно ознакомиться с национальными музыкальными инструментами – гармонью-тальянкой, кураем и думброй.

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Гости праздника стали зрителями соревнований по национальной борьбе кореш, армрестлингу и гирям.

Также для гостей подготовили конкурсы, например, "Татарская красавица". На площадке федерации силового экстрима прошел открытый турнир по силовому экстриму "Арангул-батыр — 2023". Представители общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" привезли выставку формы разных времен, оружия, в том числе современного, применяемого на специальной военной операции. Здесь же прошел турнир по сборке и разборке автоматов.

Возрастное ограничение: 0+.

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Инна Пахомова

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# праздник , Сабантуй , татары

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