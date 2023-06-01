  • 28 июня 202328.06.2023среда
  • USD85,0504
    EUR93,1373
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменская облдума соберется на заседание перед парламентскими каникулами

Политика, 17:03 28 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 вопросов рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 29 июня. В их числе – присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" главному врачу Федерального центра нейрохирургии, депутату Тюменской областной думы Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову.

Также парламентарии обсудят отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2023 года. Кроме того, планируется внести поправки в главный финансовый документ региона. Они предполагают увеличение доходов областного бюджета на 2023 год на 16 млрд 903 млн 354 тыс. рублей или на 8,5 %, расходов - на 30 млрд 945 млн 334 тыс. рублей или на 13,2 %.

Законодатели рассмотрят и внесение изменений в закон "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Они призваны поддержать индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.

Еще одним важным вопросом станет внесение поправок в закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета". Они предполагают предоставление молодым семьям дополнительной субсидии на строительство или покупку жилья, если член этой семьи – участник СВО – погиб после получения семьей соответствующего свидетельства.

"Размер субсидии предлагается определять как разницу между суммой субсидии, рассчитанной на состав семьи с учетом члена молодой семьи - погибшего участника СВО, и суммой такой субсидий, рассчитанной на состав семьи без учета члена молодой семьи - погибшего участника СВО", - говорится в пояснительной записке к документу. Таким образом, молодая семья сможет получить выплаты в размере, определенном до гибели члена молодой семьи, принимавшего участие в специальной военной операции.

Также депутаты облдумы заслушают отчет уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области об итогах работы в 2022 году. О своей деятельности отчитается и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Начало заседания в 10 часов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# депутаты , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 28.06.2023Тюменская облдума соберется на заседание перед парламентскими каникулами
14:07 28.06.2023Фуат Сайфитдинов: Сергей Корепанов был примером высочайшего профессионализма и самых лучших человеческих качеств
11:32 28.06.2023Жители Тюмени в сентябре выберут двух депутатов областной думы
15:43 27.06.2023Более 3,7 тыс. тюменских семей воспользовались сервисом "Рождение ребёнка"