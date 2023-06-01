Тюменская облдума соберется на заседание перед парламентскими каникулами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 вопросов рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 29 июня. В их числе – присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" главному врачу Федерального центра нейрохирургии, депутату Тюменской областной думы Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову.

Также парламентарии обсудят отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2023 года. Кроме того, планируется внести поправки в главный финансовый документ региона. Они предполагают увеличение доходов областного бюджета на 2023 год на 16 млрд 903 млн 354 тыс. рублей или на 8,5 %, расходов - на 30 млрд 945 млн 334 тыс. рублей или на 13,2 %.

Законодатели рассмотрят и внесение изменений в закон "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Они призваны поддержать индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.

Еще одним важным вопросом станет внесение поправок в закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета". Они предполагают предоставление молодым семьям дополнительной субсидии на строительство или покупку жилья, если член этой семьи – участник СВО – погиб после получения семьей соответствующего свидетельства.

"Размер субсидии предлагается определять как разницу между суммой субсидии, рассчитанной на состав семьи с учетом члена молодой семьи - погибшего участника СВО, и суммой такой субсидий, рассчитанной на состав семьи без учета члена молодой семьи - погибшего участника СВО", - говорится в пояснительной записке к документу. Таким образом, молодая семья сможет получить выплаты в размере, определенном до гибели члена молодой семьи, принимавшего участие в специальной военной операции.

Также депутаты облдумы заслушают отчет уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области об итогах работы в 2022 году. О своей деятельности отчитается и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Начало заседания в 10 часов.

Любовь Голышева