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Альберт Суфианов и Михаил Логинов могут стать Почетными гражданами Тюменской области

Общество, 09:17 27 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Звания "Почетный гражданин Тюменской области" могут присвоить главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову.

Соответствующий вопрос рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 29 июня.

Альберт Суфианов - главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, депутат Тюменской областной думы, Почетный гражданин Тюмени. Он трудится в нейрохирургии более 40 лет и входит в Топ-100 лучших нейрохирургов планеты. Благодаря его усилиям и поддержке руководства страны, в Тюменской области в пустом поле был построен центр нейрохирургии, ставший флагманом отечественного здравоохранения. ФЦН за 12-летнюю деятельность принял 42 тыс. пациентов со всех регионов, из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Михаил Логинов возглавляет Тюменское президентское кадетское училище. Имеет множество наград, в числе которых ордена "За военные заслуги" и "За личное мужество", орден Красной звезды, орден Почета, медаль "За отвагу" и другие. Управляя коллективом ТПКУ, генерал Логинов проявляет интерес и заботу о каждом из воспитанников и коллег-подчиненных. Для мальчишек Михаил Логинов во многом служит примером. По мнению Михаила Логинова, служить Родине означает не только защищать ее с оружием в руках, но и ежедневно трудиться на благо государства.

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# Альберт Суфианов , Михаил Логинов , облдума , почетный гражданин Тюменской области

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