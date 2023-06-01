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Тюменских подростков ждут еще три смены в "Отрядах мэра"

Общество, 18:18 26 июня 2023

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Запись на четвертую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 27 июня в режиме онлайн, сообщает городская администрация. Первая смена "муравьев" уже завершила свои трудовые будни.

Впереди вторая, третья и четвертые смены. Тюменским подросткам предстоит проявить свое мастерство, получить новый опыт и познакомиться с ровесниками.

Запись в трудовые отряды возможна с полным пакетом документов. С 13 июня вступили в силу новые нормы трудового кодекса РФ, которые упрощают правила трудоустройства несовершеннолетних. Это значит, что подросткам 14-16 лет больше не надо получать согласие органов опеки и попечительства для трудоустройства.

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# отряды мэра , трудовое лето , трудоустройство подростков

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