В 1,4 раза вырос интерес к ипотеке на вторичное жилье в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,4 раза вырос интерес к ипотеке на вторичное жилье в Тюменской области за первое полугодие 2023 года. За шесть месяцев объем кредитования составил 320 млн рублей, сообщает Банк ДОМ.РФ.

"С начала года мы оформили свыше трех тыс. кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года отмечен рост более чем в полтора раза в количестве и практически в два раза в объеме. За неполный месяц выдачи увеличились на 10%", – сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Средняя стоимость покупаемой в ипотеку вторичной недвижимости в 2023 году составляет 5,85 млн рублей. В сделках первого полугодия 2022 года эта сумма составила 4,85 млн рублей. Средняя сумма кредита – 4 млн рублей, в прошлом году – 3,3 млн рублей.