Девять концертов состоялось за пять дней "Музыкальной экспедиции"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Девять концертов, в том числе под открытым небом, состоялось на фестивале "Музыкальная экспедиция" в Тюменской области.

Фестиваль длился пять дней, слушателями стали более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

"Команда фестиваля говорит спасибо всем артистам, организаторам и, конечно же, слушателям, которые бесстрашно отправились с нами в "Музыкальную экспедицию" по Тюмени и Тюменской области. Играть и слушать музыку не только под ласковым солнышком, но и под проливным дождём – это настоящая любовь", - поблагодарили музыканты жителей региона.