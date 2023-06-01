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В Тюмени прошли учения по антитеррору

Общество, 19:00 26 июня 2023

РУФСБ России по Тюменской области

В Тюмени 23 июня прошли антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Тюменской области.

Учения касались пресечения условного теракта в Тюмени с практическим развертыванием сил и средств. В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, ФСИН России и Росгвардии, а также работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта в форме условного захвата заложников на железнодорожном вокзале Тюмени, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.

По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

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# РУФСБ России по Тюменской области , учения

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