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Новый сайт о детско-юношеском туризме запустили в Тюменской области

Общество, 10:01 27 июня 2023

группа "Центр туризма и краеведения, Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Центр туризма и краеведения, Тюмень" ВКонтакте

Новый региональный сайт детско-юношеского туризма и краеведения запустили в Тюменской области. На сервисе можно найти информацию о предстоящих мероприятиях, видео с экскурсий, обучающие видеоуроки.

На сайте есть реестр музеев образовательных организаций, реестр инструкторов по туризму, спортивно-оздоровительных туристских маршрутов и школьных образовательных маршрутов по Тюменской области.

Также в электронном сервисе размещена региональная маршрутно-квалификационная комиссия, которая регистрирует все походы по территории Тюменской области, сообщает центр туризма и краеведения ДТиС "Пионер".

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# краеведение , туризм

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