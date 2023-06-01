О нюансах ведения семейного бизнеса расскажут тюменцам на вебинаре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный вебинар "Семейный бизнес – разделять или властвовать?" пройдет в Тюмени 29 июня в 14 часов. Участие в нем могут принять все желающие, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Спикером станет руководитель PR-службы и направления работы с вузами HeadHunter Юг, эксперт по рынку труда и сфере HR Алена Манохина. Она расскажет о плюсах и преимуществах работы с близкими людьми, возможных рисках и проблемах - как психологических, так и материальных. Также эксперт поделится секретами успеха в семейном деле.

Регистрация на вебинар проходит по ссылке. Традиционно в конце эфира спикер ответит на вопросы слушателей.