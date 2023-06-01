"Бременских музыкантов" и "Алладина" покажет юным тюменцам омский театр кукол

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Обменные гастроли между Омским государственным театром куклы, актера, маски "Арлекин" и Тюменским театром кукол пройдут с 30 июня по 2 июля.

Юные тюменцы увидят спектакли "Бременские музыканты" и "Волшебная лампа Аладдина" в исполнении омских артистов, а кукольники из Тюмени сыграют для маленьких омичей сказки "Умка" и "Золушка", сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

В афишу гастролей нынешнего сезона попали названия спектаклей, которых нет в репертуаре, и у зрителей есть прекрасная возможность познакомиться с героями любимых детских сказок в версии театра.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте. Возрастное ограничение 0+