Инвесторов для развития овцеводства ищут в Армизонском районе

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Перспективное направление для инвесторов в Армизонском районе – овцеводство. Когда-то общее поголовье овец здесь составляло около 35 тысяч. В настоящее время есть предприятия, в которых содержится чуть более 500 голов овец.

Об этом глава Армизонского района Александр Робканов сообщил в прямом эфире в сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте 26 июня.

"В районе есть земельные участки, где можно развивать это направление сельского хозяйства. Они предназначены как для выпаса животных, так и заготовки кормов", - отметил Робканов.

В Армизонском районе в основном развиты мелко товарные предприятия. Хотелось бы, чтобы образовывались более крупные сельхозпредприятия, отметил глава муниципалитета.

Также для предпринимателей одно из перспективных направлений – рыборазведение. Армизонский район – это край 300 озер.

Добавим, данный район расположен в юго-восточной части Тюменской области на расстоянии 230 км от областного центра и в 72 км от железной дороги. Граничит с Курганской областью и пятью районами Тюменской области: Бердюжский, Голышмановский, Омутинский, Заводоуковский, Упоровский.

58 % территории района составляют земли сельхозназначения – 180 тыс. 793 га. Имеются запасы торфа и сапропеля. В Армизонском районе на площади 20 тыс. 438 га располагается государственный комплексный биологический заказник федерального значения "Белоозерский".

Анжела Лебедева