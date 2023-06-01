В Тelegram появится функция сторис

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тelegram появится функция сторис в начале июля.

Пользователи сами смогут выбирать, кто видит их контент. Делать фото и записывать видео можно будет одновременно с передней и задней камер смартфона. Также можно будет выбрать, какой срок будут видны сторис — 6, 12, 24, 48 часов или всегда.

"В течение многих лет наши пользователи просили внедрить сторис в Telegram. Изначально мы были против этого, так как сторис уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы", - написла в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.