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В Тelegram появится функция сторис

Общество, 10:45 27 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тelegram появится функция сторис в начале июля.

Пользователи сами смогут выбирать, кто видит их контент. Делать фото и записывать видео можно будет одновременно с передней и задней камер смартфона. Также можно будет выбрать, какой срок будут видны сторис — 6, 12, 24, 48 часов или всегда.

"В течение многих лет наши пользователи просили внедрить сторис в Telegram. Изначально мы были против этого, так как сторис уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы", - написла в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

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