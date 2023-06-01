Крестьянский дом начала XX века восстанавливают в Нижнетавдинском районе

| Фото: группа "Наследие. Фонд Том Сойер Феста" ВКонтакте | Фото: группа "Наследие. Фонд Том Сойер Феста" ВКонтакте

Волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" приступили к восстановлению дома сибирского крестьянина Логинова в Нижнетавдинском районе. Двухэтажное деревянное здание начала XX века расположено в с. Новотроицкое, сообщает фонд "Наследие".

Добровольцы расчистили от завалов помещения двух этажей и вывезли весь мусор. Мастера сняли старое кровельное покрытие и разобрали сгнившую стропильную систему. При демонтаже у здания были выявлены серьезные проблемы и дефекты, исправление которых требует значительных вложений. Так, полному разбору подлежит печь. Процесс ее воссоздания предполагает точное соблюдение всех инженерных реставрационных технологий для сохранения экологической устойчивости старинного здания. На следующем этапе профессиональные строители планируют заменить перекрытия двух этажей и отремонтировать пол.

Помочь волонтерам в работах по сохранению дома можно финансово. Для этого организован сбор на сайте фонда "Наследие". Также кураторы фестиваля приглашают поработать на площадке добровольцев из других городов. Даже однодневный визит будет существенным вкладом в восстановлении дома. Специальных навыков от волонтеров не требуется, всему обучат на площадке.

Напомним, после ремонта на первом этаже дома откроется музей, где воспроизведут обстановку дома сибирского крестьянина, на втором этаже смогут останавливаться с ночевкой туристы.