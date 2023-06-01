Премьера спектакля "Наш городок" пройдет в Тюменском драмтеатре 7 июля

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Премьерные показы спектакля "Наш городок" пройдут в Тюменском драмтеатре 7, 8 и 9 июля. Режиссёр движения, танц-художник Алина Михайлова из Санкт- Петербурга рассказала, что пьеса удивила ее тем, что у неё не линейная структура, а сферическая.

"Наш городок" имеет сферическую структуру, где центр везде, а периферия отсутствует, когда каждая точка истории абсолютно равнозначна и равноценна. Она изначально открытая, словно мы стоим в поле и сразу видим всё пространство, осознавая: вот вся твоя жизнь и нет ничего более ценного. Конечно, всё зависит от смотрящего: она может раскрываться настолько, насколько человек готов её воспринять. Но в нашем спектакле есть человеческий, эмоциональный слой, который понятен и имеет отношение ко всем. И, наверное, в этом особый талант режиссёра Александра Баргмана – в его глубоком знании человеческой природы", - рассказала она.

Спектакль "Наш городок" - восьмая премьера 165 театрального сезона тюменского театра. Над постановкой работала группа из девяти человек. С каждым театр знакомит зрителей в своих соцсетях.