Реконструкцию противопаводковой дамбы в Тобольске завершат к декабрю

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Реконструкцию противопаводковой дамбы в Тобольске завершат к декабрю. Гидротехническое сооружение находится в левобережной части города. Подрядчик уже готовит территорию к работам, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Кроме того, на производственной базе подрядчика ведутся работы по укрупнительной сборке железобетонных оголовков двух водовыпусков диаметром 1,02 м.

Отметим, дамба предназначена для защиты Бекерево от затопления паводковыми водами реки Ерек.