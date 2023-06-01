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Более 40 автомоделистов встретятся в Тюмени на всероссийской научно-технической олимпиаде

Общество, 16:38 27 июня 2023

пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди учащихся системы дополнительного образования РФ в номинации "Кордовые модели" пройдет на кордодроме Центра науки, экологии и техники в Тюмени 28 и 29 июня. В соревнованиях примут участие более 40 школьников от 9 до 17 лет из Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Омска, Ялуторовска, Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

"Олимпиада – традиционное мероприятие, которое проводится в разных городах страны. Тюмень неоднократно принимала участников, последний раз в январе 2023 года. Соревнования проводились в классах моделей аэросаней. Тюменские спортсмены стабильно показывают достойный результат", - сказал главный судья Владимир Кипер.

Имена победителей и призеры олимпиады будут занесены в Государственный информационный ресурс одаренных детей, что даст возможность дальнейшего обучения в Федеральном образовательном центре "Сириус".

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# автомоделирование , автомодельный спорт

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