Более 40 автомоделистов встретятся в Тюмени на всероссийской научно-технической олимпиаде

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди учащихся системы дополнительного образования РФ в номинации "Кордовые модели" пройдет на кордодроме Центра науки, экологии и техники в Тюмени 28 и 29 июня. В соревнованиях примут участие более 40 школьников от 9 до 17 лет из Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Омска, Ялуторовска, Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

"Олимпиада – традиционное мероприятие, которое проводится в разных городах страны. Тюмень неоднократно принимала участников, последний раз в январе 2023 года. Соревнования проводились в классах моделей аэросаней. Тюменские спортсмены стабильно показывают достойный результат", - сказал главный судья Владимир Кипер.

Имена победителей и призеры олимпиады будут занесены в Государственный информационный ресурс одаренных детей, что даст возможность дальнейшего обучения в Федеральном образовательном центре "Сириус".