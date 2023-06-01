В интеллектуальной гибридной операционной ФЦН Тюмени провели более 1300 операций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальная гибридная операционная, оборудованная интраоперационным многосрезовым спиральным компьютерным томографом, – особая гордость Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Таких в мире не более 30.

За восемь лет в этой операционной провели более 1 тыс. 300 операций, в том числе 136 детям. Более 1 тыс. – по онкологическому профилю, сообщает медучреждение.

Спиральный компьютерный томограф перемещают по встроенным в пол рельсам. Он также оснащен навигационной системой Curve с возможностью автоматической регистрации пациента.

"С появлением этой операционной уровень нейрохирургии у нас стал на порядок выше. Основной профиль – это онкология, сосудистые операции. Хирург может осуществлять контроль за радикальностью аневризмы, артериовенозной мальформации прямо во время операции", — рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Заведующий операционным отделением, врач-нейрохирург ФЦН в Тюмени Сергей Чуркин добавил, что данная операционная резко расширяет возможности хирурга и позволяет достигать практически 100 % гарантии результата.

"Она сочетает хирургию с диагностикой сканерами высокой разрешающей способности, ранее это было недостижимо", - пояснил он.

В уникальной операционной врачи проводят малоинвазивные операции, менее опасные для пациента, чем стандартная хирургия. Всего в ФЦН семь операционных залов, оснащенных современным оборудованием.