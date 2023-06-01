Добровольцы Тюменского района продолжают плести маскировочные сети

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Маскировочные сети для отправки в зону проведения специальной военной операции продолжают плести добровольцы, сообщает администрация Тюменского района.

В "Добро.Центре" на базе молодежного центра "Поколение" состоялась встреча заместителя председателя ТОО "Совет ветеранов спецназа и разведки" Романа Портного и председателя Совета трудового коллектива Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" Светланы Якуповой.

На встрече были переданы маскировочные сети и гуманитарная помощь бойцам. Светлана Якупова отметила, что, объединяя усилия и ресурсы, можно помочь большему количеству людей, чем если помогать поодиночке.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

На мероприятии, посвященном дню рождения поселка Боровский, на Никольской площади, сотрудники центра "Поколение" организовали мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Неравнодушные жители поселка освоили технику плетения под руководством опытных волонтеров. Здесь же был сбор гуманитарной помощи бойцам в зону СВО.