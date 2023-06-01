В Тюмени увеличится протяженность маршрута № 85

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Протяженность маршрута № 85 увеличится в Тюмени со 2 июля. Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", это связано с изменением организации движения на пересечении Обхода Тюмени с ул. Авторемонтной.

Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Учхоз", "ул. Троицкая", "Сельхозтехника", "Школа № 51", "ТЭМЗ", "ул. Авторемонтная", "ул. Аккумуляторная" в обратном направлении.

Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении. Также в схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Селекционная", "Жилой район Краснолесье" и "Больничный комплекс" в обратном направлении.

Расписание доступно в разделе на сайте МКУ "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.