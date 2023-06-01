Более 1,3 млн выписок из реестра недвижимости получили жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,3 млн выписок из реестра недвижимости получили жители Тюменской области с января по май 2023 года. Большая часть из них оформлена по электронным запросам через личный кабинет портала Госуслуг и сайта Росреестра.

"Электронный способ получения сведений Единого государственного реестра недвижимости пользуется наибольшим спросом у заявителей, поскольку имеет явные преимущества. Это пониженная плата за сведения, а также возможность подачи запроса в любое удобное время дистанционно", - подчеркнула директор филиала публично-правовой компании "Роскадастр" по Тюменской области Светлана Веприкова.

С 2023 года филиал предоставляет материалы из Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Это - землеустроительные дела, материалы инвентаризации, обследования земель, картографические, ортофотопланы. Запросить их можно не только в офисе "Роскадастра", но и в электронном виде. С начала года почти треть из 1 тыс. 180 заявлений поданы в онлайн-формате.

Получить сведения из ЕГРН в электронном виде можно в течение одного рабочего дня, из ГФДЗ – от одного до двух дней.

В "Роскадастре" проконсультироваться можно по телефону (3452) 25-90-01, в Росреестре (3452) 55-58-58.