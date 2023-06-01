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Тюменский космоаппарат "UTMN-2" вывели на орбиту Земли

Общество, 15:24 28 июня 2023

ТИУ | Фото: ТИУ

Космический аппарат "UTMN-2", который разработали школьники, студенты и специалисты ТюмГУ, вывели на орбиту Земли с космодрома "Восточный". Создание малых космических аппаратов ведется в рамках проекта Space-π "Созвездие школьных спутников", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

После выхода на орбиту "UTMN-2" будет делать снимки облаков разных ярусов и десятков озёр в видимом и инфракрасном диапазоне одновременно. Тюменские школьники смогут дистанционно определять их температуру и внести свой вклад в улучшение достоверности прогнозов погоды.

Добавим, в планах использовать спутник в рамках реализации концепции "умный город". Космические данные позволят оценить загруженность парковок, ситуацию на дорогах, увидеть масштаб тех или иных природных явлений. В будущем планируется, что космический аппарат ТюмГУ будет решать и проблемы доставки данных в труднодоступных местах.

Космический аппарат создали на платформе компании "СПУТНИКС", полезную нагрузку разработали специалисты НИИ ядерной физики МГУ НИИЯФ МГУ, в рамках проекта Space-π при поддержке Фонда содействия инновациям.

Отметим, вместе с тюменским космоаппаратом с "Восточного" произвели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками.

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# Земля , ТюмГУ

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