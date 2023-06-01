В Тюмени стартовал прием заявок на конкурс "ГАРМОНиЯ"

| Фото: МАУК "Центр русской культуры" | Фото: МАУК "Центр русской культуры"

Муниципальный отборочный этап областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" пройдет на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 22 июля. Желающие принять участие в творческом мероприятии могут подать заявки до 17 июля, сообщает пресс-служба МАУК "Центр русской культуры".

Гала-концерт и награждение участников и победителей конкурса состоится 29 июля на Цветном бульваре в рамках проведения Народного гуляния "Тюмень мастеровая", приуроченного к празднованию 437-летия со дня основания Тюмени.

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